15 Katzen täglich verletzen sich in Wien durch Fensterstürze

Obwohl sie immer auf den Pfoten landen, verletzen sich derzeit täglich 15 Katzen alleine in Wien bei Fensterstürzen so sehr, dass sie medizinisch behandelt werden müssen. Die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher sein, so die Tierschutzombudsstelle Wien am Mittwoch. Wer Fenster und Balkone nicht sichert, riskiert nicht nur die Gesundheit seines Lieblings, sondern auch Strafen.

