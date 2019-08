15 Klimaschutzmaßnahmen: Österreich EU-weites Schlusslicht

Österreich ist hinsichtlich der gesetzten Klimaschutzmaßnahmen EU-weites Schlusslicht. Wie die Wochenzeitung "Falter" in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe berichtet, wurden laut einer Untersuchung der Europäischen Umweltagentur 15 Maßnahmen bis Ende März dieses Jahres gemeldet. Belgien hat der Agentur zufolge dagegen 124 Klimaschutzmaßnahmen in den letzten Jahrzehnten gesetzt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Rot-Weiß-Rot setzte nur wenige Maßnahmen