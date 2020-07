Ein 15 Monate alter Bub ist am Donnerstag im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich aus einem geöffneten Fenster dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Das Kind dürfte auf das Fensterbrett geklettert und unter der geschlossenen Jalousie durchgefallen sein, berichtete die Polizei. Die Eltern hörten ihr Kind im Garten schreien und alarmierten die Rettung.

Der Kleine wurde ins Klinikum Wels eingeliefert. Er befindet sich laut Medienberichten nicht in Lebensgefahr. Quelle: APA