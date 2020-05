Wenige Tage nach Unterrichtsbeginn sind in Wien bereits an vier Schulen und in sechs Kindergärten Infektionen mit Corona aufgetreten. Die Stadt Wien versucht alle Verdachtspersonen ausfindig zu machen und zu isolieren.

Schulen und Kindergärten sind erst seit Kurzem wieder offen und schon mehren sich die Meldungen, dass es dort zu Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Vor allem in Wien. In der Bundeshauptstadt wurden in den vergangenen Tagen in sechs Kindergärten und ...