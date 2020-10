1524 Corona-Neuinfektionen und mehr als 15.000 aktive Fälle

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 1524 SARS-CoV-2-Neuinfektionen gemeldet worden. Somit stieg die Zahl der bestätigten aktiven Fälle erstmals auf über 15.000 - österreichweit 15.130 Menschen waren es am Dienstag. Ein deutliches Plus gab es bei Spitals-Patienten - im Vergleich zum Montag kamen 90 hinzu, 889 Covid-19-Erkrankte mussten im Krankenhaus behandelt werden, 145 davon - wie am Montag - auf der Intensivstation. Die Zahl der Toten stieg um zehn auf 914.

Erstmals gibt es mehr als 15.000 aktive Fälle