In Kaprun nimmt an einem strahlenden Morgen eine Katastrophe ihren Lauf.

Die Brandkatastrophe in der Kapruner Gletscherbahn zum Kitzsteinhorn gilt als größte zivile Katastrophe der Zweiten Republik. Am 11. November 2000, einem strahlend schönen Samstag, sterben 155 Menschen. 3,9 Kilometer misst der Tunnel, in dem die Standseilbahn Skifahrer zum Alpincenter bringt. Doch an diesem schicksalhaften Tag stoppt sie nach 600 Metern.