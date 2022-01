16.749 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Auch am Wochenende bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen sehr hoch: Am Samstag meldeten Gesundheits- und Innenministerium 16.749 Neuerkrankungen und zehn Todesfälle binnen 24 Stunden. Im Wochenvergleich wird der Zuwachs besonders deutlich: Am vergangenen Samstag waren es laut Behörden noch 7.405 Neuinfektionen, das ist weniger als die Hälfte des heutigen Wertes. In den Spitälern ist in den vergangenen 24 Stunden die Zahl der Covid-Patienten leicht zurück gegangen.

In den Krankenhäusern liegen derzeit 890 infizierte Personen, das sind um 13 weniger als am gestrigen Freitag und 30 weniger als noch vor einer Woche. Auf Österreichs Intensivstationen benötigen aktuell 214 Covid-Patientinnen und -Patienten eine Behandlung. Das sind um 14 weniger als am Freitag und um 57 weniger als noch vor einer Woche.

Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 1.108,7 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen (nach 1.004,1 am Freitag). Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist Salzburg mit 1.986,2, gefolgt von Tirol, Wien und Vorarlberg (1.664,5, 1.540,6 bzw. 1.055,3). Dann folgen Oberösterreich (905), Niederösterreich (856,5), die Steiermark (674,1), Kärnten (635,8) und das Burgenland (488,5). Die meisten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurden in der Bundeshauptstadt Wien (4.782) dokumentiert. In Oberösterreich gab es 2.939 Fälle, in Niederösterreich 2.406, in Tirol 1.861, in Salzburg 1.588, in der Steiermark 1.426, in Vorarlberg 773, in Kärnten 686 und im Burgenland 288.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind in Österreich 1,428.170 bestätigte Fälle dokumentiert, verstorben sind an oder infolge der Virusinfektion 13.915 Menschen. Aktiv an der Erkrankung laborieren derzeit 126.064 Menschen.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 730.458 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon 572.306 der aussagekräftigeren PCR-Tests. Allerdings hat das PCR-Testsystem in den vergangenen Tagen außerhalb Wiens in weiten Teilen Österreichs wegen Überlastung für Probleme und Verzögerungen gesorgt. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 2,9 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche mit einer Positiv-Rate von 2,2 Prozent.

Am Freitag wurden 62.446 Impfungen durchgeführt. Dabei handelte es sich um 6.324 Erststiche, 12.305 Zweitstiche und 43.817 Drittstiche - die Zahl der Drittimpfungen liegt dabei über dem Sieben-Tages-Schnitt von 31.925. Insgesamt wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage 223.473 Booster verabreicht. Aktuell verfügen in Österreich 6,390.474 Menschen (71,5 Prozent der Österreicher) über einen gültigen Impfschutz.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 77,1 Prozent. In Niederösterreich haben 73,4 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 71,6 Prozent. Nach Wien (70,4), Tirol (70,3), Salzburg (68,5), Vorarlberg (68,3) und Kärnten (68,3) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 67,4 Prozent.