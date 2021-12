Julia Obenaus produziert in vierter Generation Filzpantoffeln. Wie es dazu kam und was ihr Studium damit zu tun hat.

Es riecht nach Schafwolle, im Hinterzimmer stampft die Filzmaschine in gleichmäßiger Eintönigkeit und gleich links vom Eingang der Werkstätte rattert die Nähmaschine. Dahinter sitzt Julia Obenaus und näht eine rote Bordüre auf den Filzpantoffel in ihrer Hand. "So, fertig", sagt sie nach einem prüfenden Blick. Schon ist der zweite Hausschuh eingespannt. Die 46-Jährige atmet kurz durch. Weiter geht's. Weihnachten naht und die Liste der Bestellungen ist länger als es ihre Arbeitstage sind. Wie jedes Jahr um diese Zeit herrscht Hochbetrieb.

Produkte aus Filz liegen im Trend. Doch dass Obenaus hier sitzt und durcharbeitet, hat nichts damit zu tun. Die Liebe zum Filz wurde ihr schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater, ihr Großvater, sogar ihr Urgroßvater produzierten Filz und fertigten daraus Hüte, Stiefel (etwa für Jagd oder Stallarbeit) und Hausschuhe. "Nach Richard, Ferdinand und Gilbert Obenaus ist Julia jetzt der Chef im Haus", steht auf einem Foto, auf dem Julia Obenaus vor dem Haus am Marktplatz in St. Gallen im steirischen Gesäuse steht. Dort begann 1903 alles mit einem Hutmachergeschäft. Das Foto samt Widmung hat ihr ihre Oma geschenkt, als sie mit Anfang 30 den Betrieb in vierter Generation übernahm.

Geplant war das nicht. Ihr Vater habe seinen drei Kindern stets vermittelt, dass er keinen in den elterlichen Betrieb hineinzwingen werde. "Wir konnten alle machen, war wir wollten.". Sie selbst studierte Germanistik und Ethnologie, wollte Journalistin werden, arbeitete eine Zeit lang auch journalistisch. Dann habe sich irgendwann die Frage gestellt: Den Betrieb zusperren - oder nicht? "Und ich dachte mir: Schade wär's!" Obenaus stieg ins Geschäft ein und lernte das Handwerk von ihrem Vater, der sich am Ende doch sehr freute, dass eines seiner Kinder in seine Fußstapfen trat.

Dass sie unterdessen nach Wien zu ihrem Mann übersiedelt war, tat ihrem Elan keinen Abbruch: "Ich bin halt immer viel gependelt." Dann kam das erste Kind (unterdessen sind es zwei) und die Idee, in Wien eine Filiale aufzusperren. Gesagt getan. Unterstützung kam auch von ihrem Schwiegervater, der als gelernter Elektrotechniker eine Maschine für die Filiale entwarf und baute. "Die großen Maschinen stehen aber nach wie vor in der Steiermark", sagt sie. Dorthin wird auch die Wolle, die nur aus Österreich stammt, geliefert. Mittlerweile hat sie auch einen Mitarbeiter, der sie in St. Gallen unterstützt. Schwerpunkt Pantoffeln. Hüte und Stiefel werden schon lange nicht mehr hergestellt. Die Pandemie war übrigens kein Nachteil fürs Geschäft: Im Homeoffice hätten viele erst bemerkt, dass sie kalte Füße bekommen. "Das merkt man ja sonst vielleicht gar nicht, wenn man viel unterwegs ist." Und bestellt wird ohnehin vor allem online.

Übrigens: Das Ethnologie-Studihat mehr mit ihrer Arbeit zu tun, als gedacht. Bei einer Prüfung bekam ausgerechnet sie einmal eine Frage zur Kulturtechnik Filzen gestellt. "Das funktioniert ja auf der ganzen Welt gleich - also sofern es Schafe und Wolle gibt", sagt Obenaus. Als sie dem Professor erzählt habe, dass ihre Familie Filzpantoffeln herstelle, "hat er gleich drei Paar bestellt".