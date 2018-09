16 Franzosen nach Kutschenunfall in Tirol verletzt

Nach dem Kutschenunfall in der Nähe von Breitenbach in Tirol am Freitag hat eine Person laut Angaben der Polizei reanimiert werden müssen und wurde mit schwersten Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Drei weitere Mitglieder der französischen Reisegruppe wurden schwer verletzt. Eines von ihnen musste ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen werden.

SN/APA/LIEBL DANIEL Die Ungtlücksstelle in der Nähe von Breitenbach.