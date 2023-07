16-Jährige stürzte in Wiener Neustadt aus 6. Stock

Eine 16-Jährige ist Mittwochnachmittag aus dem sechsten Stock eines Mehrparteienhauses in Wiener Neustadt gefallen. Die Jugendliche wurde nach dem Sturz mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus in der Statutarstadt gebracht, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag auf Anfrage einen "Kurier"-Onlinebericht. Nach Angaben der Exekutive dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben.

Die 16-Jährige soll auf dem Fensterbrett eines Lüftungsschachtes gesessen und von dort aus vorerst unbekannter Ursache abgestürzt sein. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte.