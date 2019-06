16-Jährige tot in einer Wohnung in der Steiermark gefunden

In einer Wohnung im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark ist am Donnerstagabend eine tote Jugendliche gefunden worden. Aufgrund der Spurenlage ist von einem Gewaltverbrechen auszugehen, teilte die Polizei mit. Die Todesursache und die näheren Tatumstände sind allerdings noch unklar.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei geht von einem Mord aus