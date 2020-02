16-jährige Wienerin nach Messerattacke in Lebensgefahr

Wieder ist es zu einer Gewalttat gegen eine Frau gekommen. Diesmal schwebt eine 16 Jahre alte Wienerin in akuter Lebensgefahr, nachdem ihr gleichaltriger Ex-Freund am Donnerstagabend in Floridsdorf auf sie einschlug und einstach. Der junge Mann dürfte seiner Ex-Freundin gefolgt sein, als diese von der Schule nach Hause ging. In ihrer Wohnung - die Eltern waren nicht zuhause - kam es zur Attacke.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Attacke auf 16-Jährige in Wiener Wohnhaus