16-Jähriger bei Messerattacke in Mattersburg verletzt

In Mattersburg ist am Freitag ein 16-Jähriger bei einer Messerattacke verletzt worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag auf Anfrage. Der Bursche sei im Bereich der Leber getroffen und in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht worden. Als Verdächtiger gilt ein 14-Jähriger, er wurde ausgeforscht und angezeigt. Auslöser des Angriffs war ein Streit unter Jugendlichen.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Streit unter Jugendlichen als Hintergrund