16-Jähriger bei Verkehrsunfall in Oberösterreich getötet

Ein 16-Jähriger ist als Beifahrer eines 19-jährigen Pkw-Lenkers in Oftering (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Donnerstag bei einem Unfall getötet worden. Der Lenker kam nach Polizeiangaben von der L532 ab und prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden aus dem Wagen geschleudert; das Auto wurde durch den Aufprall in zwei Teile zerrissen. Der 19-Jährige wurde verletzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Beim Beifahrer konnte der Notarzt nur mehr den Tod feststellen.