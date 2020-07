16 Jahre Haft für Mordversuch in Vorarlberg

Wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau ist ein 67 Jahre alter Pensionist am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte die 58-Jährige im Juni vergangenen Jahres im Schlaf mit einem Messer attackiert und gewürgt. Er selbst erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Der Angeklagte sagte, er wollte seine Frau nur "erschrecken"