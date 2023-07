16 Personen in Unfall auf Lienzer Sommerrodelbahn verwickelt

Zu einen Auffahrunfall besonderer Art ist es am Freitagnachmittag in Lienz in Osttirol gekommen. An einem Zusammenstoß auf einer Sommerrodelbahn waren gleich 16 Personen beteiligt, wobei es mehrere Verletzte gab. Eine 78-jährige Frau aus Deutschland wurde von der Rettung mit Verdacht auf Rippenbrüche bzw. auf eine gebrochene Hand in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Ein 55-jähriger Österreicher zog sich bei dem Unfall eine Rissquetschwunde ober dem Auge zu.

Mehrere weitere Personen haben über Schmerzen geklagt, verweigerten jedoch nach Information der Polizei Tirol die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe.