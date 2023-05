16 Razzien und eine Festnahme wegen illegalen Glücksspiels

Den heimischen Behörden ist am Mittwoch ein Schlag gegen illegales Glückspiel in Österreich gelungen, hundert Beamte waren im Einsatz. 16 Hausdurchsuchungen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich wurden durchgeführt, ein bereits seit langem verdächtiger Mann in der Bundeshauptstadt festgenommen, er sitzt bereits in U-Haft. Die Ermittler stellten mehrere Schusswaffen, Munition sowie 50.000 Euro Bargeld und Goldmünzen sicher, berichtete das Bundeskriminalamt am Freitag.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/PATRICK PLEU 50.000 Euro wurden von den Ermittlern sichergestellt