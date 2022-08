17 Corona-Tote und 1.461 Patienten in Krankenhäusern

Corona und kein Ende: Seit Freitag sind in Österreich 17 Menschen an oder mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Das lag über dem Schnitt der vergangenen Woche von 14,1 Corona-Toten pro Tag. 1.461 Covid-Patienten lagen am Samstag nach den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium (Stand Samstag, 9.30 Uhr) in Spitälern, die Zahl blieb unverändert gegenüber Freitag. 73 von ihnen - ebensoviele wie gestern - lagen auf Intensivstationen. 5.953 Neuinfektionen wurden registriert.

SN/APA/AFP/ALEX HALADA Das Coronavirus bleibt: 5.953 Neuinfektionen bei Tests entdeckt