17-Jährige bei Verkehrsunfall in der Steiermark getötet

Eine 17-Jährige ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Autolenker (18) und ein weiterer Mitfahrer (16) wurden verletzt. Der Wagen der drei kam laut Polizei zwischen Vasoldsberg und Nestelbach bei Nebel aus bisher ungeklärter Ursache aufs Bankett und prallte seitlich gegen einen Baum. Durch den Anprall drehte sich der Pkw, stürzte einen Abhang hinunter und stieß dort noch einmal, diesmal frontal, gegen einen weiteren Baum.

Dabei wurde die 17-jährige Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Trotz aller Bemühungen des Notarztes starb sie noch an der Unfallstelle an der L 369. Der Lenker und der 16-jährige Mitfahrer konnten laut Polizei das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in das LKH Graz gebracht. Die Fahrzeuginsassen, alle aus dem Bezirk Graz-Umgebung, waren sämtlich angegurtet, ein Alkotest mit dem Fahrzeuglenker verlief negativ.

Quelle: APA