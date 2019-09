17-jähriger Alkolenker rammte Rennradfahrer in OÖ: Tot

Ein 17-jähriger Alkolenker hat den Tod eines Rennradfahrers im oberösterreichischen Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems) zu verantworten. Wie die Polizei Oberösterreich berichtet, geriet der Lenker am Sonntag gegen 10.35 Uhr in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen den 44-jährigen Radfahrer, der über den Pkw in die Wiese geschleudert wurde.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Polizei nahm Alkolenker Führerschein ab