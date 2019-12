17-Jähriger bei Forstarbeiten in Kärnten verletzt

Bei einem Forstunfall im Gemeindegebiet von Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) ist am Samstag ein 17-jähriger Arbeiter verletzt worden. Laut Polizei schlägerte der Jugendliche auf 1.390 Metern Seehöhe gerade eine Fichte, als sich plötzlich der Wind drehte und ein hängender Baum in die falsche Richtung fiel. Der 17-Jährige wurde vom Wipfel des Baumes getroffen.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Der 17-Jährige wurde von einem Baumwipfel getroffen