17-Jähriger ließ sich für Bankraub von einem Freund eine Waffe kaufen

Ein Jugendlicher beauftragte einen älteren Freund mit dem Kauf einer Schreckschusswaffe. Die Beute in sechsstelliger Eurohöhe ist weg.

Die Zahl der Banküberfälle ging in den vergangenen Jahren nicht nur in Österreich kontinuierlich zurück. Wie die SN kürzlich berichteten, wurden im Vorjahr keine 20 Überfälle auf Geldinstitute oder Wechselstuben verübt. Vor zehn Jahren lag die Größenordnung nach Auskunft des Bundeskriminalamtes noch beim Vierfachen (2011: 81; 2012: 94; 2013: 79). Es wird weniger Bargeld in den verbliebenen Filialen benötigt und die Banken verstärkten ihre Sicherheitsmaßnahmen. Aber auch die Spurenauswertung und die internationale Zusammenarbeit der Polizei verbesserten sich, sodass die Aufklärungsquote ...