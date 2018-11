17-Jähriger starb bei Traktorunfall in St. Gilgen

Der 17-jährige Lenker eines Traktors ist am Sonntag im Gemeindegebiet von St. Gilgen in Salzburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er fuhr nach der Beendigung von Holzschlägerungsarbeiten auf einer Forststraße, als das Fahrzeug umkippte, über eine drei Meter hohe Böschung stürzte und in einem Bachbett zu liegen kam. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

SN/robert ratzer Symbolbild