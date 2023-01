17-Jähriger stirbt bei Böllerunfall in Niederösterreich

Ein tragischer Unfall hat sich am Silvesterabend kurz nach Mitternacht in St. Johann am Steinfelde (Gemeinde Ternitz) in Niederösterreich ereignet. Ein 17-Jähriger sei durch die Explosion eines Böllers tödlich verletzt worden, teilte die Polizei der APA in der Nacht auf Sonntag mit. Gemeinsam mit einem 19-Jährigen habe er sich auf einem Feld, wo mehrere Jugendliche Pyrotechnik abschossen, über einen Böller gebeugt, als dieser explodierte. Der 19-Jährige sei schwer verletzt.

Zwei weitere Jugendliche seien leicht verletzt worden, zwei Mädchen hätten einen Schock erlitten. Der Tatort sei abgesperrt und das Landeskriminalamt Niederösterreich habe die Ermittlungen übernommen, so die Polizei weiter.