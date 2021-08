17 Migranten auf 3,4 Quadratmetern eingepfercht

Kampf gegen illegale Einreise: Heuer 50 Prozent mehr Schlepper erwischt als im Vorjahreszeitraum.

Wie lange jene 17 Inder in dem kleinen Transporter ausharren mussten, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich viele Stunden. Stehend zusammengepfercht, Atemluft kam aus schmalen Lüftungsschlitzen. Zu trinken gab es nichts. Viele litten an Dehydrierung, als sie an der österreichisch-slowakischen Grenze bei Hohenau (NÖ) aus dem Fahrzeug geholt wurden. Der Fahrer, ein 39-jähriger Rumäne, ist laut Polizei der Schlepperei geständig.

"Generell häufen sich die Fälle, wo die Schlepper Fahrer sind, die angeworben wurden. Wir hatten auch schon 28 Menschen in ...