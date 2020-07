173 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Mittwoch laut Innenministerium österreichweit auf 173 gestiegen, wobei Wien mit 81 fast die Hälfte der Fälle verzeichnete. Bisher gab es 20.850 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind 716 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 18.528 genesen. 94 Personen befinden sich in Spitalsbehandlung, davon 20 auf Intensivstationen.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Zahlen für Corona-Infektionen klettern wieder nach oben