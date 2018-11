177.000 Drogenlenker jährlich in Österreich

26-Jähriger erhitzte Heroin und lenkte mit den Beinen: Warum es immer mehr Menschen gibt, die unter Suchtgifteinfluss mit dem Auto fahren.

Es war ein besonders drastischer Fall eines Drogenlenkers, den die Wiener Polizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen hat: Ein 26-Jähriger aus Niederösterreich hatte während der Fahrt Heroin erhitzt. Dazu benötigte er beide Hände, weshalb er das Fahrzeug mit den Beinen lenkte. Es war die bereits dritte Führerscheinabnahme des Mannes - allesamt wegen Autofahrens unter Drogeneinfluss. Suchtgift statt Alkohol am Steuer ist ein Trend, der sich nicht nur in Wien durchzusetzen scheint.