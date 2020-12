18 Gefängnisausbrüche in sechs Jahren: Wie leicht geht das in Österreich?

Klassische Gefängnisausbrüche kommen in Österreich nur sehr selten vor - und kaum einer ist von Erfolg gekrönt. Viel öfter nützen Häftlinge andere Gelegenheiten zur Flucht.

Zwei spektakuläre, wenngleich erfolglose Ausbruchsversuche haben im heurigen Herbst heimische Justizanstalten (JVA) in die Schlagzeilen gebracht. In Graz-Karlau stemmten drei Häftlinge ein Loch in die Gefängnismauer, in Krems-Stein versuchte ein Insasse mittels einer Spezialkonstruktion, die als Holzstapel getarnt war, zu entkommen. Doch wie schwer bzw. leicht ist es tatsächlich, in Österreich aus einem Gefängnis auszubrechen? Wie oft wird es versucht, wie oft gelingt es?

Heuer kamen 28 Häftlinge nicht nach Freigang zurück

...