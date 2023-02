18-Jährige steckte mit Daumen in Bowlingkugel fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Donnerstag die Feuerwehr in Hohenems (Bez. Dornbirn) gerufen worden. Eine 18-Jährige steckte mit ihrem Daumen in einer Bowlingkugel fest, die Feuerwehr musste das Sportgerät aufsägen. Die junge Frau wurde laut einem Bericht des ORF Vorarlberg sicherheitshalber im Spital untersucht, blieb aber unverletzt.

SN/APA/HELENE MAIER/HELENE MAIER Feuerwehr in Vorarlberg musste Bowlingkugel aufsägen