18-Jähriger nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ in U-Haft

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hat das Landesgericht Korneuburg am Dienstag Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt. Der 18-Jährige wird des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung verdächtigt. "Wir sind erst am Anfang der Erhebungen", sagte Gudrun Bischof, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, auf Anfrage. Ermittelt werde "in alle Richtungen".

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet