18-Jähriger nach Messerattacke auf Bruder vor Linzer Gericht

Ein 18-jähriger, der im November des Vorjahres auf seinen 15-jährigen Bruder eingestochen haben soll, steht heute, Freitag, in Linz vor Gericht. Wegen seiner psychischen Erkrankung hat die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Wäre der Teenager zurechnungsfähig, würde ihm Mordversuch zu Last gelegt. In der U-Haft soll er noch einen Justizwachebeamten attackiert haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragt die Unterbringung in einer Anstalt