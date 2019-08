Ein 18-jähriger Wiener hat in der Nacht auf Mittwoch in der Händelgasse in Wien-Hernals mit einer Schreckschusspiste herumgeschossen. Er feuerte - wohl aus Langeweile - aus einem Fenster mehrere Schüsse in Richtung Innenhof ab. Verletzt wurde dabei niemand.

