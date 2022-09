18 Jahre Haft für Mordversuch mit Stromkabel

Wegen Mordversuchs, schwerer Nötigung und fortgesetzter Gewaltausübung ist am Donnerstagnachmittag ein 42-jähriger Mann am Wiener Straflandesgericht zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Vater von zehn Kindern soll seine Frau mit einem Stromstoß zu töten versucht haben. Darüber hinaus soll er über Jahre hinweg die 37-Jährige geschlagen, unterdrückt und eingeschüchtert haben.

SN/APA/HANS PUNZ Das Urteil des Wiener Straflandesgerichts ist nicht rechtskräftig