18 Jahre Haft wegen Mordes an eigenem Vater

Ein Sohn, der am 25. Februar in Enns seinen 78-jährigen Vater erwürgt haben soll, ist am Dienstag im Landesgericht Steyr zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der 43-Jährige war wegen Mordes angeklagt. Der Wahrspruch der Geschworenen fiel einstimmig aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig