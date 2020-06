In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus diagnostiziert worden. Die Gesamtzahl betrug am Montag (Stand 10.00 Uhr) somit 3.583, wie der medizinische Krisenstab mitteilte. 3.143 Patienten sind bereits wieder genesen.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Der Coronavirus wird die Österreicher noch eine Weile begleiten