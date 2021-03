18 Tote in Heim klagen an

Nach zahlreichen Coronainfektionen in einem steirischen Pflegeheim, die 18 Menschen das Leben kosteten, geht das Land nun den Problemen auf den Grund. Auch der Staatsanwalt ermittelt.

Es war eine der bedrückendsten Episoden in Österreich, während im Spätherbst die zweite Coronawelle ihrem Höhepunkt zustrebte: Im Pflegeheim Tannenhof in St. Lorenzen im Mürztal (Bezirk Bruck an der Mur) gab es einen extremen Ausbruch der Infektionen. 42 Bewohner wurden positiv getestet, zusätzlich standen plötzlich drei Viertel des Pflegepersonals nicht mehr zur Verfügung, die Mitarbeiter waren entweder selbst infiziert oder mussten als K1-Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne. Daher sprang damals Ende November kurzfristig das Bundesheer ein und übernahm die Betreuung der ...