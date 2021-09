182 Mal Gewalt gegen Frauen in einer Woche

Seit 1. September müssen weggewiesene Männer zur Beratung. Die Bilanz nach nur einer Woche zeichnet ein verstörendes Bild.

182 Fälle von Gewalt an Frauen - das ist die dramatische Zwischenbilanz nach der ersten Woche, in der weggewiesene Männer eine Beratung in Anspruch nehmen müssen. Allein 150 Zuweisungen erhielt der Verein Neustart, der in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich für die Beratungsgespräche zuständig ist. "Wir haben diese Zahl auch erwartet und waren darauf vorbereitet", sagt Neustart-Sprecher Thomas Marecek.

Besonders brutal ging am Dienstag ein 41-jähriger Serbe in Wien vor. Er passte seine Frau, mit der er ...