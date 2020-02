19-Jährige lag tot in Wohnung im Bezirk Gmünd

In der Stadtgemeinde Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist am Dienstagvormittag eine junge Frau tot aufgefunden worden. Laut Polizei lag die Leiche der 19-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen a.d. Thaya in einer Wohnung. Die Ursache des Todes der Waldviertlerin stand vorerst nicht fest. Beamte des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelten fieberhaft.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Polizei ermittelt auf Hochtouren