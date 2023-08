19-Jährige wurde in Tirol zwischen zwei Muren eingeschlossen

Eine 19-jährige Autofahrerin ist Samstagabend auf der Kaunertaler Gletscherstraße im Tiroler Oberland zwischen zwei Muren eingeschlossen worden. Am Abend war im Zuge der starken Gewitter eine rund 40 Meter breite und zwei Meter hohe Mure auf die Straße abgegangen, etwa 800 Meter weiter taleinwärts suchten sich die Erdmassen mit einem großen Felsen ihren Weg erneut in Richtung Tal. Die Frau befand sich mit ihrem Pkw genau dazwischen, blieb jedoch unverletzt.

Die 19-Jährige konnte sich in einem Haus in der Nähe in Sicherheit bringen, dort soll sie auch die Nacht verbracht haben. Das Auto blieb laut Polizei unbeschädigt. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich weitere, gefährdete Personen in dem Bereich befinden würden, hieß es.

Die Gewitter führten außerdem in der Innsbrucker Innenstadt zu einem Blitzeinschlag in ein Gebäude. Laut Leitstelle Tirol wurde ein Glühen am Dach gemeldet, zu einem Brand kam es aber nicht. In Jerzens (Bezirk Imst) schlug ebenfalls ein Blitz in ein Gebäude ein. Darüber hinaus mussten von den Feuerwehren einige Keller und Garagen ausgepumpt werden, besonders betroffen war der Bereich rund um die Gemeinde Silz im Oberland, hieß es auf APA-Nachfrage.