19-Jähriger in Graz wegen schweren Raubversuchs verurteilt

Ein 19-Jähriger ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht wegen versuchten schweren Raubes verurteilt worden: Er hatte im Juni eine Tankstelle überfallen wollen. Mit einem 25 Zentimeter langen Messer bewaffnet, schob er einen Notizzettel zur Kassierin und forderte Geld. Die Frau schrie ihn an, woraufhin er flüchtete. Vor Gericht war der Angeklagte reumütig, bekannte sich schuldig. Er wurde nicht rechtskräftig zu 24 Monaten Haft - davon acht Monate unbedingt - verurteilt.

BILD: SN/APA/MARKUS LEODOLTER/MARKUS LEOD 19-Jähriger wegen schweren Raubversuchs zu 24 Monaten Haft verurteilt