19-Jähriger in OÖ wegen Vergewaltigungsverdacht vor Gericht

Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen vergewaltigt haben soll, steht heute, Mittwoch, in Steyr vor Gericht. Der Syrer behauptet, er habe nach einem Umtrunk einvernehmlichen Sex mit der Jugendlichen gehabt. Der Fall hatte in Oberösterreich Wellen geschlagen, da über den Verdächtigen keine U-Haft verhängt worden war.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Bursche soll 15-jährige Ukrainerin missbraucht haben