19-Jähriger nach Bluttat in Wörgl festgenommen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Nacht auf Donnerstag in Wörgl (Bezirk Kufstein), bei der ein 20-jähriger Afghane ums Leben kam, ist ein 19-jähriger Österreicher aus Innsbruck festgenommen worden. Auch zwei weitere offenbar an der Tat beteiligte junge Männer konnten identifiziert werden. Sie befanden sich aber noch auf der Flucht, teilte die Polizei am Freitag mit.

SN/APA (ZOOM.TIROL)/ZOOM.TIROL Polizeiauto beim Tatort in Wörgl