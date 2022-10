19-Jähriger nach Messerattacke in Klagenfurt festgenommen

Ein 19-jähriger Iraker ist am 5. Oktober in Wien festgenommen worden. Er ist in einem Fall von versuchtem Mord an einem 52-jährigen Landsmann im Juni in Klagenfurt der Verdächtige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Von der Tat gibt es Videoaufnahmen, die Polizei vermutete während der Ermittlungen eine Auftragstat. Der Verdächtige sagt, er habe sich wegen Social Media-Aussagen des Opfers geärgert, eine Mordabsicht streitet er ab, so die Staatsanwaltschaft auf APA-Anfrage.

SN/APA/LUKAS HUTER Verdächtiger bestreitet Mordabsicht