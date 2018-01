19-Jähriger schlug in Wien Heckscheibe von Polizeiauto ein

Ein 19-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt ein Polizeiauto zunächst mit Tritten traktiert und dann die Heckscheibe des Streifenwagens eingeschlagen. Bei dieser Aktion zog sich der junge Mann eine stark blutende Schnittwunde am Unterarm zu, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Samstag. Polizisten leisteten Erste Hilfe und zeigten ihn wegen schwerer Sachbeschädigung an.

SN/APA (Symbolbidl/FOTOKERSCHI.AT)/ Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht