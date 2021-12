19 Jahre für Raubmord

Ein 21-Jähriger tötete einen Juwelier mit 19 Messerstichen. Es war bereits sein zweiter brutaler Raubüberfall - am selben Tag.

Keine psychiatrische Störung, sehr gute kognitive Leistungsfähigkeit, gute Ausbildung, gewaltfreies Elternhaus, kein Alkohol, keine Drogen, verheiratet: Der 21-jährige Serbe, der am Wiener Straflandesgericht wegen Raubmordes an einem Juwelier im Oktober 2020 auf der Landstraßer Hauptstraße angeklagt war - und diesen bereits am ersten Verhandlungstag gestanden hatte - blieb bis zu Schluss des Prozesses ein Rätsel.

So sah der Richter am Mittwoch auch "keine Voraussetzung für eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher". Selbst nach seiner Verhaftung habe sich der Angeklagte Behörden und Psychologen gegenüber als "unauffällig und auskunftsfreudig" gezeigt. "In der Haft will er Deutsch lernen", ergänzte der Vorsitzende des Schöffensenats. Dass der 21-Jährige für lange Zeit ins Gefängnis muss, war ihm offenbar schon vor dem Urteilsspruch klar. Dieses lautete schließlich: 19 Jahre Haft. 20 Jahre wären möglich gewesen. Der Serbe galt zu den Tatzeitpunkten noch als junger Erwachsener.

Der Gerichtsmediziner ließ keinen Zweifel an der Brutalität der Tat in dem Juweliergeschäft: 19 Mal stach der junge Serbe "mit massiver Wucht" auf den 74-Jährigen ein, zwei Stiche waren tödlich. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Angeklagte mit seinem Komplizen einen 56-jährigen russischen Opernsänger in dessen Wohnung überfallen. Das Opfer sagte am Mittwoch - teils stimmgewaltig, teils unter Tränen - aus. Der Mann musste seinen Beruf aufgeben, nahm über 35 Kilogramm ab und trug von den Misshandlungen mit einem Brecheisen schwere bleibende Sehschäden davon.

Zudem soll der heute 21-Jährige vier weitere bewaffnete Raubüberfälle sowie 51 Einbruchsdiebstähle in Büros, Werkstätten und Geschäftslokale begangen haben. "Ich wollte ein normales Leben führen, aber mein Onkel hat alles zunichtegemacht." Von diesem sei er zu den Taten gezwungen worden. Der Onkel nahm sich im Vorjahr das Leben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.