19 Wölfe und drei Bären wurden 2022 in Tirol nachgewiesen

In Tirol sind im Jahr 2022 insgesamt 19 verschiedene Wölfe und drei Bären nachgewiesen worden. Dies ging aus dem Jahresbericht zu Großraubtieren in Tirol hervor, teilte das Land am Montag mit. Mit 413 toten und 527 vermissten Tieren wurde ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet (Gesamt 2021: 619).

SN/APA/dpa/Symbolbild/Patrick Pleul Mit 86 Prozent war für die meisten Risse ein Wolf verantwortlich