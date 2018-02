1927 Der Sturm auf den Justizpalast

Links gegen Rechts: Mit dem "Schandurteil" von Schattendorf und dem Brand des Justizpalastes verschärft sich der latente Konflikt zwischen den politischen Lagern gefährlich. Es ist ein deutliches Fanal für den späteren Bürgerkrieg.

Am Morgen des 15. Juli 1927 rechnet in Wien niemand mit einem großen Aufstand. Keiner ahnt, was sich in den nächsten Stunden in der Innenstadt abspielen wird. Wie sehr es brodelt im arbeitenden Volk, scheint an diesem Tag nicht einmal den Führern der Sozialdemokratischen Partei bewusst zu sein.