1927 - "diese Gewalt hat alle überrascht"

Der Historiker und ehemalige Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums, Manfried Rauchensteiner, über den Kampf der politischen Lager in den 1920er Jahren.

Hätte die Eskalation der Gewalt nach dem Schattendorf-Urteil vermieden werden können, wenn die Sozialdemokratische Partei bzw. der Republikanische Schutzbund die Demo unter Kontrolle gehabt hätte?

Rauchensteiner: Einerseits konnte man nicht wissen, welche Weiterungen das nimmt. Der Artikel von Friedrich Austerlitz in der "Arbeiter-Zeitung" war am Morgen wohl bekannt, doch nicht als Aufruf zur Gewalt gedacht. Andererseits hatte die Eskalation der Gewalt bereits eine solche Dimension erreicht, dass man bei jeder größeren innenpolitischen Krise damit rechnen musste, dass losgeschlagen wird. Und dass die Arbeiter in einer Art Sternmarsch Richtung Stadt marschiert sind, sah man ja. Dass es so gewaltsam wurde, hat aber sicher alle überrascht. Brandstiftung und Großbrand waren etwas absolut Neues.