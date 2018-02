1928 - Sie waren die Vorreiter für Marcel Hirscher und Co.

Ende der 20er-Jahre wurde der Skisport zu dem, was er heute ist: internationaler Wettkampfsport und Massenbewegung. Die Weiterentwicklung war dennoch holprig und vielfach ungewöhnlich.

Der Skisport ist heute die einzige Sportart, in der Österreich Weltgeltung besitzt. Für den heimischen Skirennsport war damit 1928 ein geschichtsträchtiges Jahr: Es wurden in diesem Jahr die Basis und die Rahmenbedingungen für die Internationalisierung dieses Sports gelegt. Der Internationale Skiverband FIS hatte in seiner Jahressitzung beschlossen, die alpine Abfahrt und den Slalom versuchsweise in das olympische Programm aufzunehmen. 1928 war damit die Geburtsstunde für legendäre heimische Skifahrer wie Annemarie Moser, Hermann Maier oder Marcel Hirscher, die erst durch große internationale Sportereignisse die Möglichkeit hatten, zu österreichischen Sporthelden zu werden.