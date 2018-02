1932 - der strenge Gott und der Hunger

Kalte Kartoffeln statt Jausenbrot: Not und Arbeitslosigkeit waren Anfang der 1930er-Jahre für viele Familien Alltag. Dazu kamen die rigiden Moralvorstellungen der Kirche. Ledige Mütter hatten es besonders schwer.

Der kleine "Tonei" aus Taxenbach hatte wieder einmal Hunger. Es war ein Karfreitag und "Tonei" war gerade auf Besuch bei seiner leiblichen Mutter in der Nachbargemeinde Lend. Dort bekam er allerdings nichts zu essen. So verschlang er auf dem Heimweg ein Stück Weißbrot und ein Stück Wurst, die er zuvor in einem Geschäft für seine Ziehmutter gekauft hatte. Als die Ziehmutter, eine fromme Bäuerin, das sah, schrie sie: "Um Gottes willen, was tust du mir an einem Karfreitag an, von der Wurst abbeißen!"